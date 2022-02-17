Во Владимирской области приняли государственную программу «Развитие газификации и догазификации Владимирской области». Соответствующее постановление подписал врио губернатора

Во Владимирской области приняли государственную программу «Развитие газификации и догазификации Владимирской области». Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Авдеев. «Учитывая многочисленные обращения жителей региона по вопросам газификации, а также для выполнения поручения Президента ускоренными темпами, я принял решение о запуске программы, предусматривающей дополнительное финансирование из областного бюджета мероприятий по газификации и догазификации», – подчеркнул Александр