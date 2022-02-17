Порядка 286 млн рублей вложено в обновление оборудования и устройств электроснабжения.

Во Владимирской области на железной дороге установили 170 тепловизоров и 100 камер видеонаблюдения. Технологии послужат для повышения безопасности на путях. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.Система контроля и наблюдения смонтирована между станциями Петушки и Второво на отрезке в 94 км. Устройства будут передавать сигналы машинистам о появлении опасности - выходе людей или животных на рельсы. Аналогичную систему подключат между Второво и Вязниками на участке в 96 километров.Добавим, что порядка 286 млн рублей вложено в обновление оборудования и устройств электроснабжения. Благодаря этому, введена в эксплуатацию тяговая подстанция Владимир, а в Добрятино за 13 млн рублей возвели пешеходный переход со светофором и звуковым сигналом.