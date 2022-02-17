Фигуранты приобрели стероидные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России.

Следственным управление УМВД России по Владимирской области завершено расследование двух уголовных дел о контрабанде сильнодействующих веществ на территорию России.Противоправные факты были задокументированы сотрудниками ОНК МО МВД России «Ковровский» и УНК УМВД России по Владимирской области в результате оперативных мероприятий.В ходе следствия установлено, что 33 и 35-летний местные жители в разное время нашли в сети интернет сайты, на которых предлагалось приобрести сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы. Воспользовавшись предложением, обвиняемые осуществили оплату и через некоторое время с территории одного из соседних государств получили товары.Оперативные сотрудники изъяли блистеры, в которых находились более 120 таблеток, и флаконы с более 30 гр. жидкости.Результаты исследований и экспертиз показали, что в препаратах содержатся вещества, запрещенные к свободному обороту в России.В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которые в настоящее время направлены в суд для рассмотрения по существу.