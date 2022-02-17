В целом болезнь протекает в менее опасной форме, чем в случае заражения «Дельтой».

Пятая волна коронавируса пошла на спад. К таким выводам пришел департамент здравоохранения Владимирской области.«Темпы распространения снижаются. Хотя ежедневно в ковид-госпитали ложатся около 200 человек. В целом болезнь протекает в менее опасной форме, чем в случае заражения «Дельтой». Чаще всего выявляется «Омикрон». В реанимациях, в основном, находятся пожилые люди с сопутствующими заболеваниями», - рассказал и.о. облздрава Артём Осипов.Он добавил, что обстановка стабилизировалась в том числе в Муроме, Коврове, Владимире и Александрове. Узкие специалисты возвращаются к профильным пациентам. Выходят с больничных выздоровевшие врачи.«Важно и вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы создать и удержать коллективный иммунитет», - подчеркнул госслужащий.Будущий перерыв до шестой волны COVID-19 медик рекомендовал использовать для прохождения иммунизации.