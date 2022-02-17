Заболеваемость ковидом среди подростков пошла на спад.

Во Владимирской области продолжается вакцинация детей от коронавируса. Сформирован список из 6000 желающих. Об этом рассказал и.о. директора департамента здравоохранения Артём Осипов.«Побочных эффектов пока не наблюдается. Педиатры тщательно отбирают подростков, используется индивидуальный подход. Иммунизация проходит с согласия ребёнка и родителей. В этом вопросе нет палочной системы нет и нет целевых показателей», - подчеркнул глава ведомства.Он добавил, что сейчас заболеваемость детей ковидом идёт на спад.