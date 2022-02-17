Заявки принимаются до 15 апреля. Список победителей утвердят до 15 мая. Средства выплатят в сентябре-декабре текущего года.

Во Владимирской области продолжается приём заявок по программе «Земский учитель». Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования.Педагог должен быть не старше 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Победители получат миллион рублей при объёме нагрузки от 18 часов в неделю и если отработают не менее 5 лет. По квоте Минпросвещения трудоустроят шесть преподавателей.Среди вакансий: три места учителя русского языка и литературы в СОШ №1 ЗАТО Радужный, СОШ №2 Кольчугинского района и лицее имени академика И.А. Бакулова посёлка Вольгинский. Две ставки учителя английского языка предоставили Никологорская СОШ и СОШ №2 в Покрове. В школу №3 города Камешково также требуется учитель иностранного. Перечень вакансий размещён на официальном .Заявки принимаются до 15 апреля. Список победителей утвердят до 15 мая. Средства выплатят в сентябре-декабре текущего года.