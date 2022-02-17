В 2021 году в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги во Владимирской области РЖД инвестировало 2,1 млрд рублей. Значительный объем финансирования в размере 1 млрд рублей
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ustanavlivayut-sistemu-nablyudeniya-dlya-otslezhivaniya-lyudej-zhivotnyx-i-mashiny-na-zheleznodorozhnyx-putyax.html" target="_blank">Во Владимирской области устанавливают систему наблюдения для отслеживания людей, животных и машины на железнодорожных путях</a> - В 2021 году в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги во Владимирской области РЖД инвестировало 2,1 млрд рублей. Значительный объем финансирования в размере 1 млрд рублей
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-ustanavlivayut-sistemu-nablyudeniya-dlya-otslezhivaniya-lyudej-zhivotnyx-i-mashiny-na-zheleznodorozhnyx-putyax.html]Во Владимирской области устанавливают систему наблюдения для отслеживания людей, животных и машины на железнодорожных путях[/url] - В 2021 году в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги во Владимирской области РЖД инвестировало 2,1 млрд рублей. Значительный объем финансирования в размере 1 млрд рублей