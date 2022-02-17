В 2021 году в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги во Владимирской области РЖД инвестировало 2,1 млрд рублей. Значительный объем финансирования в размере 1 млрд рублей

В 2021 году в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги во Владимирской области РЖД инвестировало 2,1 млрд рублей. Значительный объем финансирования в размере 1 млрд рублей был направлен на реконструкцию железнодорожного пути. Наибольший объем работы выполнен на участках Нечаевская – Вековка и Кондаково – Муром. Для повышения безопасности на железнодорожном транспорте ввели в эксплуатацию систему