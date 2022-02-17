За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 139 случаев заражения коронавирусом. Это на 228 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в

За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 139 случаев заражения коронавирусом. Это на 228 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 119 111. В лидерах по приросту Владимир – 399 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 353. На третьем – Александров, где выявлено 342 заболевших. Общая статистика по