В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился пенсионер, проживающий в городе...

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился пенсионер, проживающий в городе Карабаново. Мужчина сообщил о пропаже из его квартиры 7 900 рублей.Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела жилище. Повреждений на входной двери квартиры и замке сотрудники полиции не обнаружили, однако выяснилось, что мужчина отмечал новоселье и в квартире находились малознакомые люди.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, в числе находившихся в квартире была ранее попадавшее в поле зрения полиции 39-летняя местная жительница. Женщину задержали.В ходе опроса подозреваемая призналась, что узнала о получении пенсии новым знакомым. Деньги она обнаружила в кармане его куртки. Когда потерпевший вышел из комнаты, похитила их и впоследствии потратила.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам кражи.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://stock.adobe.com/ru/