Во втором виртуальном всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в лидерах...

Во втором виртуальном всероссийском конкурсе народных мастеров «Русь мастеровая» в лидерах оказались сразу несколько творцов и рукодельниц из Гороховецкого района. Об этом сообщают "Вязники.рф".Мастера и мастерицы из 40 регионов представили на конкурсе свои работы в 15 номинациях, таких как «Глиняная игрушка», «Кузнечное дело», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву/бересте».Всего в проекте приняли участие 135 мастеров со всей страны. Работы оценивали профессионалы своего дела — гончары, искусствоведы, титулованные художники. Председателем жюри была член Творческого союза художников России, заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Российского Дома народного творчества Полина Зенкина.Приятно, что среди победителей такого конкурса оказались и наши земляки. В номинации «Вышивка» лауреатом I степени стала Любовь Ляхова, за «Текстильную куклу» почетное второе место заняла Галина Шаталова, в номинации «Резьба по дереву» лучшим стал Дмитрий Егоров. Диплом второй степени за глиняную игрушку получила Ольга Гурова.Все эти мастера представляли Гороховец. А по направлению «Роспись по дереву и бересте» успехов добились сразу пять мастеров, не только из Гороховецкого района, но и из Владимира.В планах организаторов — в июне 2022 года собрать лучших из лучших народных мастеров уже не на интернет-площадке, а, как говорится, лицом к лицу. Известно, что проведение конкурса намечено в Курске. Уверены, что и в очных испытаниях наши мастера смогут проявить себя и создать непревзойденные работы.Фото: https://ru.freepik.com/