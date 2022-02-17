Иммерсивное представление для маленьких зрителей. Впервые во Владимире на сцене областного театра...

Иммерсивное представление для маленьких зрителей. Впервые во Владимире на сцене областного театра кукол состоится беби-спектакль- для детей "с пелёнок". "Сны о реке" поставила режиссер Екатерина Кочнева из Москвы. Пока репетиции еще не начались. Но актеры, которые уже прошли кастинг, с нетерпением ждут знакомства со сценарием.Виктория Журилова, актриса:- Чувствую, как мне кажется, что может быть что-то мистическое, что-то потрогать, пощупать, ароматы.. Но это настолько волнительно, потому что непонятно, что будет.- Это же очень, правда, сложно. Потому что логика детей и взрослого человека отличается. Поэтому надо, не знаю как, но нужно войти в доверие к ребенку. Постепенно, он должен быть чутким, внимательным, добрым, наивным.И у меня это всё есть!Беби-спектакль идет всего 35 минут. В нем нет сюжетной линии. Главное - увлечь ребенка песнями, яркими костюмами и декорациями. Поэтому сейчас вовсю кипит работа в цехах. До премьеры- полтора месяца. Мастера готовят реквизит. Например, по задумке кукольников, рыбы будут светиться в темноте - со светодиодами. Кстати, во владимирском театре кукол беби-спектакли уже проходили. Только с актерами приезжими. Театр - организатор международного фестиваля беби-спектаклей "Малышок". По словам директора театра Ирины Поповой, для актеров такой беби-спектакль - серьезный вызов. Не так легко завладеть вниманием ребенка. А для маленьких зрителей - спектакль еще и развивающий.