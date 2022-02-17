В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города...

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Мурома. Мужчину обвинили в краже, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Ранее в полицию с заявлением о пропаже ценного имущества обратилась местная жительница. В ходе опроса полицейские выяснили, что за несколько месяцев до кражи на одном из сайтов знакомств потерпевшая познакомилась с мужчиной. После непродолжительной переписки, она пригласила его к себе, а через некоторое время, придя с работы домой, обнаружила пропажу денежных средств и золотых украшений на сумму около 40 000 рублей. Сожитель у неё дома больше не появлялся.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе расследования уголовного дела оперативные сотрудники и следовали провели большой комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения злоумышленника.Фигурант сознался, что за время проживания узнал, где женщина хранит деньги и украшения. В момент, когда она отсутствовала, похитил золотые кольца, подвески, браслеты, серьги, цепочку и денежные средства, после чего скрылся. Впоследствии ценное имущество злоумышленник реализовал.Фото: https://ru.freepik.com/