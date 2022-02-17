Объект в Покрове признан самым грязным среди всех 50 других, расположенных во Владимирской и Нижегородской областях.

Жители Покрова пожаловались на заваленный мусором надземный пешеходный переход через трассу М-7. Фотографии с ТКО горожане опубликовали в группе в соцсетях.Дорожники, отвечающие за содержание объекта, убрали отходы и хлам, но вопрос чистоплотности повис в воздухе.Очевидно, что не инопланетяне превратили мост через автомагистраль в свалку. Со 100%-ой уверенностью можно сказать, что помойку устроили не жители Ивановской области, а именно местные. Часть из них тыкает носом дорожников. Другие признаются, что сами виноваты в «свинарнике», который развели.Между тем, как пояснили в пресс-службе Упрдора, надземный переход в Покрове оказался самым грязным среди всех 50 других, расположенных во Владимирской и Нижегородской областях.«Подрядчики убираются в нём раз в 3-5 дней, но и это не помогает. Пакеты с бытовыми отходами все равно регулярно складируются внутри сооружения», - пояснили ситуацию в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Думается, что в этой истории будет уместно напомнить жителям народную мудрость - чисто не там где убирают, а там, где не мусорят.