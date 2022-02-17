Женщина похитила деньги во время праздника, который потерпевший устроил в честь новоселья.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился пенсионер, проживающий в городе Карабаново. Мужчина сообщил о пропаже из его квартиры 7 900 рублей.Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела жилище. Повреждений на входной двери квартиры и замке сотрудники полиции не обнаружили, однако выяснилось, что мужчина отмечал новоселье и в квартире находились малознакомые люди.В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что в числе находившихся в квартире была ранее попадавшее в поле зрения полиции 39-летняя местная жительница. Женщину задержали.В ходе опроса подозреваемая призналась, что узнала о получении пенсии новым знакомым. Деньги она обнаружила в кармане его куртки. Когда потерпевший вышел из комнаты, похитила их и впоследствии потратила.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.