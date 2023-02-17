Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Экс-главу «Владимиртеплогаза» приговорили к 4 годам за растрату 8,8 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.В сентябре 2020 года руководитель подписал приказы о выплате себе премии по итогам работы за 2019 год в размере более 1,5 млн рублей. Незаконные доплаты в размере от 342 до 875 тысяч рублей получили ещё 15 сотрудников компании. Сумма причинённого ущерба составила 8,8 млн рублей.В результате он приговорён к 4 годма тюрьмы, а также на два года лишён права занимать руководящие посты в органах власти и госкомпаниях.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.