Дни регионов в Совете Федерации проводятся, чтобы подробно познакомить сенаторов с жизнью того или иного субъекта Федерации. А главное – рассказать о проектах, для реализации которых

Дни регионов в Совете Федерации проводятся, чтобы подробно познакомить сенаторов с жизнью того или иного субъекта Федерации. А главное – рассказать о проектах, для реализации которых региону остро необходима поддержка на федеральном уровне. Просьбы владимирской делегации сенаторы одобрили. Одна из них – строительство второго моста через Клязьму. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области Действительно, жители Загородного