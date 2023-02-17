Бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева признали виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере. По данным регионального Следкома,

Бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королева признали виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере. По данным регионального Следкома, расследовавшего дело, в сентябре 2020 года Королев, незаконно подписал приказы о выплате себе полугодовой премии в 1,5 млн рублей по итогам работы за 2019 год. «Кроме того, обвиняемым подписаны приказы о выплате премиального вознаграждения