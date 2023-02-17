Фасаду старинного здания ВлГУ у Золотых ворот во Владимире срочно требуется реставрация. Почему...

Фасаду старинного здания ВлГУ у Золотых ворот во Владимире срочно требуется реставрация.Почему пока попытки привести памятник в порядок не увенчались успехом, выяснила Вера Куликова.Фасад, лепнина, бюсты выдающегося физика, нашего земляка Александра Столетова и великого русского химика Дмитрия Менделеева на здании бывшего пединститута у Золотых ворот. Все находится в удручающем состоянии. В октябре прошлого года ВлГУ выставил на торги договор на противоаварийные работы. Сумма контракта составила около девятисот тысяч рублей.Алексей Буйлов, начальник управления по эксплуатации и ремонту ВлГУ:- Желающих выполнить данные работы не нашлось даже по тендерной процедуре ни одной заявки не было подано. Соответственно конкурс не состоялся. Работы противоаварийные на этом фасаде мы сделать не смогли.За такие небольшие деньги наши реставраторы, по словам начальника управления по эксплуатации и ремонту ВлГУ, не стали браться за работу.Алексей Буйлов, начальник управления по эксплуатации и ремонту ВлГУ:- В несколько организаций владимирских реставрационных я лично обращался с предложением подписать прямой контракт, это без процедуры торгов, закон это позволяет сегодня делать, да, на выполнение противоаварийных работ, ни одна организация не изъявила желание.По совету реставраторов ВУЗ решил потратить эти средства на ремонт кровли. Крыша давно требовала ремонта, и во многом проблемы с фасадом были именно из-за нее. Сейчас проектно-сметная документация на стадии завершения.Вера Стрельцова, начальник отдела отдела Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Мы им также предложили поучаствовать в федеральной программе. Поскольку объект находится в федеральной собственности, Они заинтересовались этим предложением, хотели,несколько лет участвуем в этой программе по своим направлениям, по направлению- образования. Но согласились с нами и попробуют в этой федеральной программе выйти на участие вот в этой федеральной программе, финансированной Министерством культуры.Таких интересных зданий с художественной точки зрения во Владимире не так много. Каждое из них надо беречь как зеницу ока, говорит реставратор Михаил Царенко.Михаил Царенко, скульптор-реставратор:- Проблема очень простая на самом деле. Людей уже нет! Нет учебных заведений, кто на это учит. Наша вот Владимирская реставрация постоянная проблема с поиском людей, кто занимается лепниной, реставрацией. Но это мне кажется не только у нас, это по всей России.Царенко - профессиональный скульптор-реставратор. Восстанавливал лепнину на Доме офицеров, театре кукол, школе искусств, здании казначейства во Владимире, в Санкт-Петербурге на Эрмитаже, Екатерининском дворце, в Петергофе. Он констатирует- профессия специалистов, изготавливающих лепные архитектурные детали исчезает, а вместе с ними и уникальность старых улиц.Вера Стрельцова, начальник отдела отдела Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:Инспекция выступает за то, чтобы сохранять все архитектурные элементы на объектах культурного наследия. Большое очень внимание сейчас уделяется проектам реставрации таких архитектурных элементов и делается на самом деле в нашем городе очень много.Как прекрасные примеры- здания Центра классической музыки и бывшего кинотеатра "Мир". Однако это примеры единичные. Уникальная лепнина гибнет. Здание старых Торговых рядов взывает о помощи! Барельефы в многих местах утрачены. С башни смотрят едва заметные, почерневшие фигуры. Вставка с ротондой на восточной линии Торговых рядов появилась в 1913 году. Построена по проекту владимирского архитектора Сергея Жарова и украшена барельефами с античной тематикой.Вера Стрельцова, начальник отдела отдела Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- Во Владимире тоже такая наболевшая тема Торговые ряды-это собственность Владимирской области и насколько нам известно, инспекции, в будущем этот объект будет передаваться. Мы надеемся на то, что область будет изыскивать как из своего бюджета, так и ,возможно, при поддержке федерального бюджета.А в ближайшее время во Владимире отреставрируют старинные дома под номерами 20 и 40 по Большой Московской.Вера Куликова, Александр Чунаев , Александр Голубев, Вести-Владимир.