Как и кто контролирует качество питания в медучреждениях? Об этом рассказал глава регионального Минздрава Артём Осипов. Напомним, в регионе прогремела история с компанией, которая

Как и кто контролирует качество питания в медучреждениях? Об этом рассказал глава регионального Минздрава Артём Осипов. Напомним, в регионе прогремела история с компанией, которая обеспечивала питание для роддома №2. Как показали проверки надзорного ведомства и расследование правоохранителей, пищу готовили с грубыми нарушениями санитарных норм. После проведённой проверки на предпринимателя завели уголовное дело. А что сейчас