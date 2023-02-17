Город Александров и Александровский кремль в этом году впервые отмечают единый День рождения....

Город Александров и Александровский кремль в этом году впервые отмечают единый День рождения.Александрову в этом году - 510. Церемония открытия торжеств прошла по инициативе музея-заповедника "Александровская слобода".В яркой программе - песочное шоу, которое показало зрителей истоки основания города, колокольные звоны с мастерами из столицы и классическая музыка владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина. Также в честь исторической даты презентовали обновленную книгу "Легенды и были Александровской слободы". Издание менялось и дополнялось в течение 15 лет. Благодаря результатам новых археологических исследований и изысканий. Все тайны резиденции Ивана Четвёртого Грозного- в одном издании.