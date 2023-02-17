Из Покрова отправлен очередной груз на Донбасс. Его собрали участники группы Za наших 33 регион....

Из Покрова отправлен очередной груз на Донбасс. Его собрали участники группы "Za наших 33 регион". Что везут в зону специальной военной операции, расскажет Мария Платанюк.Спортсменка, предприниматель, волонтёр. В зону специальной военной операции Лаура Карамина поедет уже в 15-ый раз. Лаура- одна из администраторов группы "Za наших. 33 регион". Её создали жительницы нашего региона. Мамы, жены, сёстры, подруги и бабушки. С женским теплом и заботой они регулярно собирают грузы и отвозят их на линию фронта. Группа в телеграм -канале и девиз за Za Наших объединил не только Владимирскую область.Лаура Карамина, администратор группы "Za Наших":- Большие маршруты, такие как у меня, я всегда еду в сопровождении. Обязательно. Передаём мы всё лично в руки ребятам. У нас в группе вся Россия. 21 тысяча человек в группе. И Сибирь, и даже Заполярье есть в группе. Все люди с огромными сердцами, с добрыми душами, готовые помогать нашим ребятам.Несколько тонн необходимого груза. От инструментов и специальной техники...- Это глаза солдата в ночное время. Тепловизоры. Прицел...... до теплых вещей, продовольствия, лекарств и средств реабилитации. 20 инвалидных кресел, к примеру, направят в Алчевск, для детей с ДЦП. В этот раз у активистов группы " За наших" 2 маршрута. Волонтёры доставят посылки ополченцам Луганской народной рспублики, навестят и прифронтовой госпиталь. В нём работают и наши земляки.Загружать машины помогают ребята из клуба "Миротворец". И девушки, и парни. Максим Султанов будет сопровождать груз.Максим Султанов, заместитель руководителя роты (клуб "Миротворец":- Все курсанты пришли. Несмотря на то, что школьное время, все пришли. Понимают, что это гражданский долг.Особое внимание- техническим средствам. Здесь и комплектующие для гранатомётов, и специальная оптика.Сергей Захариков, руководитель клуба "Миротворец":- Монокуляр, в приницпе, аналог бинокля. Единственное, что у него бифокальности нет. Любой человек може настроить, передавать. Также можно монокуляр использовать как приспособление прицельное.Помощь фронту объединила людей всех возрастов и профессий. Активисты группы Zа Наших! собирают средства, проводят закупки и даже сами садятся за швейные машинки.- Вот одна из вещей. Это девочки отшивают. Толстовочки флисовые.За эти рейсы особого назначения отвечают и водители. Игорь Надтока и Алексей Тараканов сами вызвались ехать на Донбасс.Игорь Надтока, водитель:- Я 3 раза перечислил денег. А потом думаю, ведь есть же машина, съезди, отвези.Алексей Тараканов, водитель:- Еду второй раз. Сопровождаем грузы. Едем сами за рулём. Помогаем как можем ребятам. Везём зимние вещи, тёплые вещи, печки- буржуйки. Всё, что ребята просят, то и везём.Везут защитникам и подарки от самых юных жителей области. Открытки, письма, плакаты. Для тех, кто защищает мирное небо.- Это детишкам. Делают поздравление к 23-ему для наших бойцов.Груз отправлен, а сообщество "Za Наших" уже ведёт новый сбор. Каждый день вместе со всей страной волонтёры приближают победу. Ни секунды не сомневаясь: она будет Za нами!Мария Платанюк, Вера Куликова, Александр Чунаев "Вести- Владимир"