Производство столичных трамваев локализовано на 90%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Производство столичных трамваев локализовано на 90%, сообщил мэр города Сергей Собянин.Москва поддерживает отечественных машиностроителей и закупает трамваи исключительно российского производства. Об этом градоначальник написал в своем .В 2023 году развитие трамвайного транспорта продолжится. Планируется полностью завершить обновление подвижного состава.По словам Собянина, в ближайшие три года в Москве появится еще 150 современных вагонов. К концу текущего год в городе будут ходить только низкопольные трамваи."Они удобны для всех: особенно для маломобильных и пожилых людей и, конечно, для пассажиров с детьми", – написал мэр.Москва делает ставку на электрический транспорт. Помимо трамваев, город активно сеть электробусов. В этом году планируется поставка более 500 новых штук.В июле 2022 года началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка в Троицком административном округе. Там можно обслуживать до половины всех электробусов, которые перевозят пассажиров в ТиНАО.Ранее Сергей Собянин , что без турникетов общественный транспорт стал ходить чаще и быстрее. Время посадки сократилось с 10 до одной минуты, пассажиры стали экономить в пути около 25 минут.