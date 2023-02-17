И чем может быть опасна быстрая продажа.

И чем может быть опасна быстрая продажа.Одним из трендов прошлого года стало желание как собственников квартир, так и покупателей ускорить заключение сделки. В начале 2023 года данная тенденция сохранилась.В настоящее время существуют две главные причины, почему владельцы "вторички" хотят быстрее найти покупателя:– после совершения сделки они планируют уехать из страны;– им нужны средства для покупки новой квартиры, также на вторичном рынке.Основной способ ускорить сделку – подготовить документы, необходимые для сделки, заранее. Например, можно заблаговременно заказать выписку из ЕГРН и необходимые справки в БТИ, получить подтверждение, что нет долгов по "коммуналке" и т.д.Правда, некоторые документы выдаются лишь за сутки до совершения продажи: выписка из домовой книги, справки о нормальном состоянии здоровья продавца.Значительно ускорит процесс сделки ее электронная регистрация, которая занимает от двух рабочих дней. Для сравнения, регистрация в МФЦ займет минимум неделю.Эксперты предупреждают, что покупателям следует настороженно относиться к квартирам в продаже с пометкой «срочно» и проверять их особенно внимательно. Так, если продавец квартиры в дальнейшем будет признан банкротом, сделку могут признать ничтожной.