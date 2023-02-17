В субботу 18 февраля 2023 года по народному календарю отмечается праздник Агафья Коровница. Ещё ее...

В субботу 18 февраля 2023 года по народному календарю отмечается праздник Агафья Коровница. Ещё ее называют голодуха, поминальница. На Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота.В неурожайные годы к этому моменту начинало заканчиваться сено, животные голодали, по дворам начинал ходить мор, отсюда и особые обряды, которые должны были предотвратить падёж, подарить животным здоровье, чтобы выдержать эти непростые времена. Поэтому в народе еще праздник называли Голодухой.Что можно делать в день Агафьи Коровницы?1. На Агафью обязательно нужно съездить на кладбище к покойным членам семьи, если есть такая возможность.2. В этот день просили Агафью Коровницу присмотреть за животными и уберечь их от смерти и болезней.3. Нужно навести порядок в хлеву, постараться накормить животного досыта, приласкать, показать свою заботу.Что нельзя делать в день Агафьи Коровницы?1. Ни в коем случае сегодня нельзя бить корову – у нее может пропасть навсегда молоко.2. В это день запрещено оставлять без внимания скотину — коров, быков, а также лошадей, коз, овец и других домашних животных.3. Нельзя отказывать в помощи или милостыне — иначе можете сами оказаться на месте просящих подаяние.Народные приметы на 18 февраля 2023 годаТёплый день — тёплая погода продолжится ещё долго, сильных морозов больше не будет.Мороз — тёплая весна и жаркое лето.Снег идёт в морозную погоду — скоро наступит потепление.Морозная погода без снега — летом ожидается засуха.Фото pxfuel.com