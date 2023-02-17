История церковного праздника.
История церковного праздника.
Ежегодно 17 февраля православный народ почитает исповедника
Николая Студийского, который жил в 9 веке от Рождества Христова и посвятил
жизнь вере вопреки гонениям. На Руси церковному празднику дали прозвище —
Никола Студеный. Также про этот день говорили "волчий сват", ибо в конце
зимы уже начинались звериные свадьбы
История
С детства Николай воспитывался дядей-иноком в Студийском
монастыре, а по достижении 16-ти лет сам принял постриг. Взгляды праведника раздражали
императора-иконоборца Льва Армянина. Так, из-за веры преподобный попал в
тюрьму, а после освобождения его избрали игуменом родного монастыря. Но
управлять в обители пришлось недолго: не желая терпеть распутство власть
имущих, исповедник ушел и семь лет скитался, затем был пойман и снова провел годы
в заключении. Под конец жизни Николай повторно получил статус настоятеля и начал
исцелять людей.
17 февраля 2023 года на Николу Студеного верующие посылают
молитвы для избавления от болезней. Считается, что святой также может уберечь
от опасной встречи с дикими животными.
Что нельзя делать сегодня
Суеверные люди считают, что Никола Студеный не подходит для
лесного промысла и посещения бани. Издавна в этот день старались оставаться
дома, дабы беду не навлечь. Женщинам в церковный праздник запрещено
бездельничать. Согласно приметам, иначе муж налево пойдет.
Приметы и традиции 17 февраля 2023 года
Никола Студеный относится к дням, когда в сновидениях
пытаются найти тайные знаки. На Руси даже обряды на удачу и богатство проводили,
что идет в противовес православным канонам. По традиции хозяйки в этот церковный
праздник заняты домашней работой и заготавливают травы от различных недугов.
Снегом занесло тропинки 17 февраля — урожай зерновых
порадует;
Дождь на Николу Студеного — к приближению весны;
Услышали как волки воют — грядут морозы;
А если мыши бегают по снегу, когда на календаре Никола Студеный, — теплая погода на носу.