История церковного праздника.

История церковного праздника.Ежегодно 17 февраля православный народ почитает исповедникаНиколая Студийского, который жил в 9 веке от Рождества Христова и посвятилжизнь вере вопреки гонениям. На Руси церковному празднику дали прозвище —Никола Студеный. Также про этот день говорили "волчий сват", ибо в концезимы уже начинались звериные свадьбыИсторияС детства Николай воспитывался дядей-иноком в Студийскоммонастыре, а по достижении 16-ти лет сам принял постриг. Взгляды праведника раздражалиимператора-иконоборца Льва Армянина. Так, из-за веры преподобный попал втюрьму, а после освобождения его избрали игуменом родного монастыря. Ноуправлять в обители пришлось недолго: не желая терпеть распутство властьимущих, исповедник ушел и семь лет скитался, затем был пойман и снова провел годыв заключении. Под конец жизни Николай повторно получил статус настоятеля и началисцелять людей.17 февраля 2023 года на Николу Студеного верующие посылаютмолитвы для избавления от болезней. Считается, что святой также может уберечьот опасной встречи с дикими животными.Что нельзя делать сегодняСуеверные люди считают, что Никола Студеный не подходит длялесного промысла и посещения бани. Издавна в этот день старались оставатьсядома, дабы беду не навлечь. Женщинам в церковный праздник запрещенобездельничать. Согласно приметам, иначе муж налево пойдет.Приметы и традиции 17 февраля 2023 годаНикола Студеный относится к дням, когда в сновиденияхпытаются найти тайные знаки. На Руси даже обряды на удачу и богатство проводили,что идет в противовес православным канонам. По традиции хозяйки в этот церковныйпраздник заняты домашней работой и заготавливают травы от различных недугов.Снегом занесло тропинки 17 февраля — урожай зерновыхпорадует;Дождь на Николу Студеного — к приближению весны;Услышали как волки воют — грядут морозы;А если мыши бегают по снегу, когда на календаре Никола Студеный, — теплая погода на носу.