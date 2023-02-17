Роман Костомаров все еще под ИВЛ.

Роман Костомаров все еще под ИВЛ.На днях состояние Романа Костомарова, пережившего ампутацию конечностей, резко ухудшилось. Спортсмен больше не может дышать самостоятельно. В левом легком обнаружено большое количество фиброза. Сегодня стало известно, что фигуристу поставили дренаж для выведения жидкости из этого легкого.Как сообщает телеграм-канал "112", некроз перестал распространяться, однако сосуды у Костомарова забиты. Состояние Романа настолько тяжелое, что хирургические вмешательства ему противопоказаны. Стало быть, врачи пока отказались от дальнейших операций.Специалисты не делают никаких прогнозов, поскольку ситуация может измениться в любой момент. Кстати, врачи выбрали единственно возможную схему лечения Костомарова. Об этом недавно рассказал Директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Сергей Царенко. Его слова "Дни.ру"Напомним, олимпийский чемпион Роман Костомаров попал с пневмонией в реанимацию 10 января. В течение месяца его состояние много раз менялось. Спортсмену становилось то лучше, то хуже, то снова лучше. О психическом состоянии фигуриста ранее "Дни.ру".