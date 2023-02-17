Страна замерла в предвкушении.

Страна замерла в предвкушении.Короля российской эстрады просто не узнать – он похудел, помолодел, похорошел. Киркоров не скрывает, что обратился за помощью к хорошему пластическому хирургуТимуру Хайдарову. "Была проведена большая комплексная работа. А после операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 кг", – пояснил Хайдаров."Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп — большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого", – гордится результатом хирург. Самое главное, у Киркорова должны появиться заветные "кубики" на животе!"Кубиков на моем прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее", – интриговал сразу после операции Киркоров.Но когда же состоится из презентация? Лучезарный раскрыл тайну корреспонденту "Дни.ру": "Я готовлю сюрприз к моему дню рождения 30 апреля и завершению моего юбилейного года. Он был для всех непростой, а для меня – тем более. Поэтому к моим пяти концертам в Кремлевском дворце (с 26 по 30 апреля – Прим. ред.) я хочу предстать целиком обновленным – есть, что показать, в том числе, и фигуру".