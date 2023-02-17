Прогноз погоды на март 2023 года: придет ли во Владимирскую область весенняя погода?
Каким будет...
Прогноз погоды на март 2023 года: придет ли во Владимирскую область весенняя погода?
Каким будет начало весны во Владимирской области? Пока синоптики могут только предполагать, основываясь на многолетнем опыте наблюдений.
Март не всегда радует приятной погодой. Чаще погода в этом месяце напоминает зимнюю и характеризуется самыми большими сугробами за весь сезон. Об этом говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Нынешняя весна, как предупреждают синоптики, исключением не станет — в марте 2023 года нас ждут обильные снежные осадки, пониженный температурный фон и барические перепады.
Евгений Тишковец, ведущий специалист российского центра погоды "Фобос", подтверждает, что долгосрочный прогноз жителям европейской части России раннюю весну не обещает.
Март подтвердит свою славу очень нестабильного месяца: будут возвращаться холода, возможны арктические вторжения с морозами и зарядами снега.
Таким образом, согласно данным метеорологов, с началом календарной весны климатическая зима не завершится.
Потепление во Владимирской области, вероятно, начнётся ближе к концу марта, предполагают синоптики.
Фото: https://www.pxfuel.com/en/