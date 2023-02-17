Прогноз погоды на март 2023 года: придет ли во Владимирскую область весенняя погода? Каким будет...

Прогноз погоды на март 2023 года: придет ли во Владимирскую область весенняя погода?Каким будет начало весны во Владимирской области? Пока синоптики могут только предполагать, основываясь на многолетнем опыте наблюдений.Март не всегда радует приятной погодой. Чаще погода в этом месяце напоминает зимнюю и характеризуется самыми большими сугробами за весь сезон. Об этом говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Нынешняя весна, как предупреждают синоптики, исключением не станет — в марте 2023 года нас ждут обильные снежные осадки, пониженный температурный фон и барические перепады.Евгений Тишковец, ведущий специалист российского центра погоды "Фобос", подтверждает, что долгосрочный прогноз жителям европейской части России раннюю весну не обещает.Март подтвердит свою славу очень нестабильного месяца: будут возвращаться холода, возможны арктические вторжения с морозами и зарядами снега.Таким образом, согласно данным метеорологов, с началом календарной весны климатическая зима не завершится.Потепление во Владимирской области, вероятно, начнётся ближе к концу марта, предполагают синоптики.Фото: https://www.pxfuel.com/en/