Крестник Ивана Охлобыстина превзошел себя.
Крестник Ивана Охлобыстина превзошел себя.
39-летний актер и
звезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов* после начала февральских
событий занял резкую позицию. Мужчина переехал заграницу, откуда теперь в женских
национальных костюмах осуждает свою родную страну. Сменивший ради проектов пол
иноагент теперь стал посмешищем в глазах некогда близких ему людей.
Так, новая жизнь
Артура не радует его крестного отца — актера Ивана Охлобыстина. По его словам, шоу,
в которых снимается крестник, абсолютно неталантливы. Охлобыстин даже сравнив
талант Смольянинова с талантом Михаила Ефремова, которые ныне отбывает
наказание за ДТП.
"Крестничку предателю Артурчику до кума-уголовника как до Луны раком", — иронично язвит Иван Охлобыстин.
По словам звезды "Интернов",
он крестил Артура и верил в его светлое будущее. Сам актер удивляется, неужели Смольянинов*
довел его до сумасшествия. Сейчас, по всем законам, мужчина должен испытывать
неприязнь к такому крестнику. Однако, по неизвестным причинам, Охлобыстин не
испытывает этих чувств.
"Видать, я и
правда сумасшедший", — сетует Иван Иванович.
*Артур
Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.