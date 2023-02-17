Крестник Ивана Охлобыстина превзошел себя.

Крестник Ивана Охлобыстина превзошел себя.39-летний актер извезда фильма "9 рота" Артур Смольянинов* после начала февральскихсобытий занял резкую позицию. Мужчина переехал заграницу, откуда теперь в женскихнациональных костюмах осуждает свою родную страну. Сменивший ради проектов полиноагент теперь стал посмешищем в глазах некогда близких ему людей.Так, новая жизньАртура не радует его крестного отца — актера Ивана Охлобыстина. По его словам, шоу,в которых снимается крестник, абсолютно неталантливы. Охлобыстин даже сравнивталант Смольянинова с талантом Михаила Ефремова, которые ныне отбываетнаказание за ДТП."Крестничку предателю Артурчику до кума-уголовника как до Луны раком", — иронично язвит Иван Охлобыстин.По словам звезды "Интернов",он крестил Артура и верил в его светлое будущее. Сам актер удивляется, неужели Смольянинов*довел его до сумасшествия. Сейчас, по всем законам, мужчина должен испытыватьнеприязнь к такому крестнику. Однако, по неизвестным причинам, Охлобыстин неиспытывает этих чувств."Видать, я иправда сумасшедший", — сетует Иван Иванович.*АртурСмольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.