2VtzqvqwirQ «Ростелеком» провел урок кибербезопасности для школьников Владимира. «Ростелеком» как...

2VtzqvqwirQ«Ростелеком» провел урок кибербезопасности для школьников Владимира.«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде провел во Владимире урок кибербезопасности для 20 учащихся четвертых классовшколы № 16 Занятия, приуроченные к Международному дню безопасного интернета, прошли в областной библиотеке для детей и юношества. Специалисты провайдера рассказали ученикам об основных правилах кибергигиены и современных технологиях, которые помогают сделать Всемирную паутину безопаснее. Полученные знания подростки закрепили в форме игры и теста.Виктория Кульбеда, ведущая кружка компьютерной грамотности для детей «Файлик»:«В библиотеке для детей и молодежи мы организовали кружок компьютерной грамотности для ребят от 8 до 12 лет. Занятия проводим бесплатно. Школьники учатся создавать папки и файлы, скачивать информацию, работать в графических и текстовых редакторах. Несколько уроков посвящаем темам безопасности в Сети».Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Знание правил кибербезопасности — лучшая защита от цифровых угроз. Поэтому мы регулярно проводим уроки цифровой безопасности в школах, колледжах, университетах. Обучаем и детей, и людей пожилого возраста, а в последнее время еще и родителей школьников. Недавно даже создали и выложили на сайт компании лекции для родителей».Все участники урока кибербезопасности получили полезные призы от цифрового провайдера. Кроме того, в библиотеку для детей и молодежи областного центракомпания передала экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».Работа, проводимая «Ростелекомом» в сфере кибербезопасности, соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде и созданию комфортной ибезопасной цифровой среды для детей.