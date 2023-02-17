8 февраля 2023 года вышла первая серия детективного триллера «Фишер» (18+) и всего за неделю в видеосервисе Wink ее посмотрели более 500 тыс. зрителей. Это лучший старт проекта из линейки Wink Originals за

8 февраля 2023 года вышла первая серия детективного триллера «Фишер» (18+) и всего за неделю в видеосервисе Wink ее посмотрели более 500 тыс. зрителей. Это лучший старт проекта из линейки Wink Originals за все время ее существования. Сериал о самом страшном серийном убийце позднего СССР создан компанией Art Pictures Vision совместно со «Студией 812» по