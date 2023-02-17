Столичные ведомства оставляют заявки на сервисе Городское запросы и получают отклик от инновационных компаний.

Столичные ведомства оставляют заявки на сервисе "Городское запросы" и получают отклик от инновационных компаний.В прошлом году сервис помог найти более 900 технологических решений. Об этом в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Городские ведомства оставляют заявку на поиск российских технологических решений. В ответ инновационные компании предлагают свои разработки."Таким образом город получает подборку продуктов и сервисов, которые часто дешевле импортных аналогов и при этом не уступают им по качеству", – рассказал Собянин.Мэр уточнил, что технологии и продукты доступны по 16 направлениям. Это общепит, торговля и услуги, транспорт, здравоохранение и другие отрасли.Так, с помощью отечественные компании предложили более 200 решений. Городские специалисты проводят экспертизу отобранных проектов.Собянин сообщил, что в настоящее время тестируется портативный прибор для кардиотокографии при беременности и набор реагентов для выявления вирусов.Ранее в Москве в два раза срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Город создает "зеленый коридор" для строительства и реконструкции предприятий площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, заявил Собянин.Упрощение административных процедур также сказывается на росте самозанятых в Москве. В прошлом году такой статус 365 тысяч человек, заявил мэр.