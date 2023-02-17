Дмитрий Нагиев записал видеообращение.

Дмитрий Нагиев записал видеообращение.Уже почти год Дмитрий Нагиев находится в так называемом творческом отпуске. Он не принимает участие в развлекательных проектах, на которых зарабатывал многие годы. Актер не снимается в кино и не подписывает рекламные контракты. Недавно же он отклонил предложение, которое поступило ему от МУЗ-ТВ.Нагиев записал видеообращение, которое позже опубликовал в популярной соцсети. Шоумен рассказал, что отказался вести ежегодную музыкальную премию. Мол, не в этот раз. При этом мужчина не забыл поблагодарить за такое предложение. Дмитрий также отметил, что наступит время, когда "мы наградим действительно лучших". Очевидно, таким образом телеведущий высмеял некоторых артистов.Нагиев также процитировал своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках". На протяжении всего видеоролика Дмитрий выглядит мрачным. Для серьезности своего сообщения телеведущий сделал кадры черно-белыми.Некоторые поклонники Дмитрия Нагиева признались, что огорчены его отказом от проведения "Премии МУЗ ТВ". Мол, 55-летний шоумен незаменим. Другие же фанаты поддержали телеведущего, наотрез отказавшегося выходить на сцену.