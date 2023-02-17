Проекту Искренний сервис в центрах госуслуг исполнилось пять лет.

Проекту "Искренний сервис" в центрах госуслуг исполнилось пять лет."Искренний сервис" предполагает не только оформление госуслуги, но и внимательное отношение к каждому посетителю. Об этом в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, проект оказался успешным. После этого "Искренний сервис" начали внедрять в другие службы столицы.Собянин уточнил, что около 1,5 тысячи сотрудников МФЦ работают в медицинских учреждениях и создают комфортные условия для пациентов. Также администраторы внедряют стандарты "Искреннего сервиса" в первом скоропомощном флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева."Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!" – написал мэр.Сотрудники многофункциональных центров войдут в команды шести городских флагманских стационаров, ранее Собянин. По его словам, администраторы будут помогать пациентам с травмами и тяжелыми состояниями, оказывать психологическую поддержку их родственникам.Сеть МФЦ в Москве продолжает расширяться. В прошлом году открылось 13 офисов, в том числе флагманский центр на северо-западе Москвы. Они стали "единым окном" взаимодействия горожан и органов власти.