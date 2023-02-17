В 200 учебных заведениях Москвы прошла акция Ученые – в школы.

В 200 учебных заведениях Москвы прошла акция "Ученые – в школы".Своими знаниями с ребятами поделились ученые в разных сферах – от геологии до медицины. Об этом в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, акция направлена на популяризацию науки, помогает школьникам определиться с будущей профессией и найти идеи для исследовательских проектов."За два года столичные ученые прочитали для школьников больше 560 лекций", – уточнил градоначальник.В проекте принимают участие в том числе молодые ученые – лауреатов Премии правительства Москвы. Они проводят для школьников открытые уроки, семинары, знакомят их с новейшими изобретениями, отметил замглавы Департамента образования и науки Александр Тверской."Ребята с большим интересом участвуют в этих занятиях, используют возможность напрямую задать сотрудникам ведущих вузов и научных учреждений вопросы и получить ответы, обсудить свои идеи, проекты, поговорить о глобальных вопросах развития научных знаний и применениях их в обычной жизни", – рассказал он.Такие мероприятия важны, потому что связывает школу и вуз, считает заместитель директора Института клинической морфологии и цифровой патологии Дмитрий Проценко. Ученый отметил высокий уровень подготовки учащихся."Я сознательно задавал детям вопросы из текущей программы школы и даже первого курса вуза и заметил, что они знают многие вещи, на которых спотыкаются некоторые наши студенты",– поделился Проценко.Опыт Московской электронной школы планируется внедрить по всей России, ранее Сергей Собянин.