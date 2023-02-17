Банк России подвел статистику обращений жителей Владимира за 2022 год, которая свидетельствует о том, что люди стали на 30% чаще туда обращаться с различными жалобами. За 12 месяцев владимирцы

Банк России подвел статистику обращений жителей Владимира за 2022 год, которая свидетельствует о том, что люди стали на 30% чаще туда обращаться с различными жалобами. За 12 месяцев владимирцы обратились в Банк России 2 250 раз. В 2021 году было зафиксировано 1 734 таких обращения. Почти половина жалоб связаны с деятельностью банков – 1026. Это