Учителей Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе Живая классика. И ещё один...

Учителей Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Живая классика".И ещё один конкурс для учителей, на этот раз - "Живая классика". Победитель получит возможность выступить на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.Нужно наизусть прочесть отрывок из прозаического произведения на русском языке. Хронометраж - 3 минуты. Приложить видео к заявке. К участию приглашают всех - учителей, педагогов, наставников - без возрастных ограничений. Зарегистрироваться на конкурс нужно до 1 марта. Затем состоится областное очное прослушивание. Десять победителей отправятся на Международный книжный салон в северную столицу России.