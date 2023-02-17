Уже судимый житель Владимирской области попался на серии краж. В Петушинском районе полиция...

Уже судимый житель Владимирской области попался на серии краж.В Петушинском районе полиция завершила расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж.Как выяснило следствие, в августе прошлого года обвиняемый, находясь около магазина в городе Петушки, заметил, как местный житель оставил свой велосипед и отправился за покупками. Воспользовавшись тем, что двухколесный транспорт остался не пристегнутым, мужчина похитил его и в тот же день продал. Владелец оценил причиненный ущерб в 25 000 рублей.Из подъезда жилого дома похититель «увел» два оставленных на площадке велосипеда стоимостью 10 000 рублей.Следующее преступление злоумышленник совершил уже осенью. Мужчина выпивал в компании приятелей в одном из садовых товариществ. Когда алкоголь закончился, средства на него было решено добыть в соседнем дачном домике. Отжав входную дверь, он похитил электроинструменты стоимостью 16 000 рублей.Не побрезговал обвиняемый обокрасть и своего знакомого. После совместных возлияний мужчина проводил товарища до дома, уложил спать и забрал ноутбук и банковскую карту.Ноутбук впоследствии продал, а картой оплатил свои покупки в магазинах. Ущерб составил около 15 000 рублей.Свою вину местный житель признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: www.pxfuel.com/en/