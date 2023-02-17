В электричке направления Александров-Москва 17 февраля произошел пожар в последнем вагоне. В результате происшествия погиб один человек. Возгорание произошло, когда состав прибыл на станцию

В электричке направления Александров-Москва 17 февраля произошел пожар в последнем вагоне. В результате происшествия погиб один человек. Возгорание произошло, когда состав прибыл на станцию Ростокино в 0:18. Началось сильное задымление. Пламя потушили быстро, машинисты использовали систему пожаротушения “Белый Волк”. Состав дальше не пошёл, пассажиров рассадили по другим электричкам. Из-за инцидента в пути задерживались поезда №6349