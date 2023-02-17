В электричке, ехавшей из Владимирской области, при пожаре погиб человек. Один человек погиб при...

В электричке, ехавшей из Владимирской области, при пожаре погиб человек.Один человек погиб при пожаре в поезде Александров — Москва.В последнем вагоне подмосковной электрички Александров-Москва ночью произошел пожар. Это случилось 17 февраля в 0.18, когда состав прибыл на станцию Ростокино. Огонь потушили быстро, однако в пресс-службе Московской железной дороги сообщила, что погиб один человек.Состав дальше не пошел, пассажиры продолжили поездку на следующих электричках, рассказала «Российская газета».Подробности выясняются.Фото: https://t.me/alexautolive