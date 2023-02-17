На него наехал дорожный каток.

В Коврове завершили расследовать дело о гибели рабочего при строительстве дороги. Об этом сообщает СК по Владимирской области.15 января во время укладки асфальта на улице Свердлова водитель катка наехал на 44-летнего бригадира строительной машины. От полученных травм мужчина скончался на месте.Сейчас водитель находится под арестом. В ближайшее время уголовное дело направят в Ковровский городской суд.