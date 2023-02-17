ДТП в Добром с пострадавшим. 17 февраля на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись 2 легковых автомобиля. Видео момента аварии появилось в соцсетях. На нем видно,

ДТП в Добром с пострадавшим. 17 февраля на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись 2 легковых автомобиля. Видео момента аварии появилось в соцсетях. На нем видно, как Хендэ Матрикс на зеленый сигнал светофора двигается по Суздальскому проспекту в сторону автоприборовской больницы. На середине перекрестка в автомобиль на полном ходу влетает Хендэ Солярис. Последний двигался