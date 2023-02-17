ДТП в Добром с пострадавшим. 17 февраля на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись 2 легковых автомобиля. Видео момента аварии появилось в соцсетях. На нем видно,
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2023-v-rezultate-dtp-v-dobrom-postradal-voditel-a-na-bezymenskogo-oborvalas-trollejbusnaya-kontaktnaya-set.html" target="_blank">В результате ДТП в Добром пострадал водитель, а на Безыменского оборвалась троллейбусная контактная сеть</a> - ДТП в Добром с пострадавшим. 17 февраля на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись 2 легковых автомобиля. Видео момента аварии появилось в соцсетях. На нем видно,
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2023-v-rezultate-dtp-v-dobrom-postradal-voditel-a-na-bezymenskogo-oborvalas-trollejbusnaya-kontaktnaya-set.html]В результате ДТП в Добром пострадал водитель, а на Безыменского оборвалась троллейбусная контактная сеть[/url] - ДТП в Добром с пострадавшим. 17 февраля на перекрестке улицы Добросельской с Суздальским проспектом столкнулись 2 легковых автомобиля. Видео момента аварии появилось в соцсетях. На нем видно,