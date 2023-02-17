Владимиру жизненно необходим новый мост через Клязьму. Совет Федерации поддержал идею...

Владимиру жизненно необходим новый мост через Клязьму.Совет Федерации поддержал идею строительства во Владимире второго моста через Клязьму. О проекте переправы, которая жизненно необходима региону - Мария Платанюк.По Клязьменскому мосту Михаил точно "намотал" сотни километров. В разъездах- постоянно. А за баранкой- больше 30 лет. Михаил уверен: новая переправа областной столице нужна как воздух. И это мнение большинства владимирцев. И пассажиров общественного транспорта и тех, кто за рулём.Михаил Крисько, водитель:- Ездим мы очень много по этому мосту. В командировки. И в Муром, и в Гусь-Хрустальный. В час пик здесь движение очень напряжённое. Если авария какая-то случилась, вообще всё встаёт. И, конечно, городу нужен второй мост однозначно.Нынешний мост через Клязьму, хотя и ремонтировался капитально, уже старожил. Его торжественно открыли 2-ого октября 1960-ого. Вот оно, "серебро кинокадров". Выпуск киножурнала "Наш край". Сроки были сжатыми. Стройка не останавливалась даже в суровые морозы. Клязьменская переправа стала настоящим подарком городу.- Председатель горсовета перерезает ленту. Новый мост свяжет город с Муром, Гусь-Хрустальным и другими городами области.Мост, связав берега, превратился в одну из самых оживлённых транспортных артерий. Поток непрерывный. И тогда, и сейчас.Фильм "Прошу слова" с Инной Чуриковой- легендой советского кино- был снят спустя 15 лет после открытия моста во Владимире. В картине 1975-ого года народная артистка СССР сыграла Елизавету Уварову, председателя горисполкома старинного Златограда. В его роли- город Владимир. Героиня Инны Михайловны мечтала возвести мост, который соединит древнюю и промышленную части. И настойчиво шла к этой цели.Сегодня вопрос тот же. По сценарию, который диктует сама жизнь. Об этом Валентине Матвиенко , главе верхней палаты российского парламента и сенаторам на Часе субъекта в Совете Федерации, рассказал губернатор Александр Авдеев. Клязьминский мост давно не справляется с нагрузкой. Трафик за эти годы вырос многократно. Как и население Владимира. Сейчас в столице области- свыше 350 тысяч жителей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Город буквально задыхается, если в ближайшие годы вопрос не решить, город буквально встанет. Конечно, мы понимаем, что сейчас уже принят так называемый пятилетний план дорожной деятельности, строительства. Просим Вашей поддержки для включения в следующую пятилетку, а за это время необходимо разработать проект.Конструкция владимирского арочного моста советского образца имеет свои особенности. 20 поперечных деформационных швов. Отсюда - быстрое разрушение асфальта на стыках. Расширение также невозможно. Новый мост в перспективе должен учесть все требования времени. Проект строительства второй переправы через Клязьму - его общая стоимость - 9 с половиной миллиардов рублей - поддержан комитетом Совета Федерации по экономической политике.Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания Владимирской области:На следующую пятилетку мы рассчитываем, что эти ориентировки будут включены в проекты бюджета. Есть время подготовить проектно-сметную документацию и подготовить финансирование. Очень радует, повторю, что члены комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам слышат проблемы регионов и стараются их решить.Вопрос о второй владимирской переправе уже передан в специальную рабочую группу. Новый мост через Клязьму может стать реальностью уже к 2027-ому году.Мария Платанюк, Андрей Синягин, Александра Лебедикова "Вести-Владимир".