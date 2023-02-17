Администрация Петушинского района направила в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород требование немедленно начать ремонт трассы М-7 «Волга» в городе Покров, где дорога, по их словам,

Администрация Петушинского района направила в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород требование немедленно начать ремонт трассы М-7 «Волга» в городе Покров, где дорога, по их словам, фактически разрушена. Власти района считают, что плохое состояние трассы приводит к увеличению ДТП и возникновению многокилометровых пробок, объехать которые нет возможности как у жителей, так и у экстренных служб,