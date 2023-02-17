Во Владимире экс-директора Владимиртеплогаза осудили на 4 года лишения свободы за присвоение и...

Во Владимире экс-директора "Владимиртеплогаза" осудили на 4 года лишения свободы за присвоение и растрату.Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз», обвиняемого в присвоении и растрате вверенных ему денежных средств в особо крупном размере.Сегодня, 17 февраля, состоялось заседание Октябрьского районного суда города Владимира. Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении УФСБ России по Владимирской области.Судом установлено, что, как мы уже рассказывали, Королев А.В., являясь генеральным директором ООО «Владимиртеплогаз», используя свое служебное положение, совершил присвоение и растрату денежных средств, принадлежащих ООО «Владимиртеплогаз». В 2020 году он выписал себе и другим руководящим работникам организации вознаграждения по итогам работы за 2019 год на общую сумму более 8 миллионов рублей. ООО «Владимиртеплогаз» и учредителю общества - Владимирской области - причинен ущерб в особо крупном размере.Приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью на срок 2 года.Королев А.П. взят под стражу в зале суда.Также судом удовлетворен гражданский иск ООО «Владимиртеплогаз» о взыскании с ответчика в счет возмещения материального ущерба 8 836 240 рублей 08 копеек, рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com