С 15 часов 18 февраля и до 18 часов 19 февраля в рамках подготовки к Дню защитника Отечества власти проведут профилактические работы на инженерном оборудовании чаши.

Во Владимире на Площади Победы на сутки погаснет вечный огонь. Об этом сообщает администрация Ленинского района.С 15 часов 18 февраля и до 18 часов 19 февраля в рамках подготовки к Дню защитника Отечества власти проведут профилактические работы на инженерном оборудовании чаши. После их завершения пламя у мемориала вновь зажгут.Напомним, что вечный огонь горит во Владимире с 1975 года.