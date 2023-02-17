С 15 часов 18 февраля и до 18 часов 19 февраля в рамках подготовки к Дню защитника Отечества власти проведут профилактические работы на инженерном оборудовании чаши.
Во Владимире на Площади Победы на сутки погаснет вечный огонь. Об этом сообщает администрация Ленинского района.
С 15 часов 18 февраля и до 18 часов 19 февраля в рамках подготовки к Дню защитника Отечества власти проведут профилактические работы на инженерном оборудовании чаши. После их завершения пламя у мемориала вновь зажгут.
Напомним, что вечный огонь горит во Владимире с 1975 года.