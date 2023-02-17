Решение вступило в законную силу.

Во Владимире онкобольной инвалид отсудил 1 млн рублей, потраченный на лечение. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Льготнику назначили дорогостоящее лекарство, а обязанности по обеспечению возложили на Городскуя поликлинику №1. Рецепт выписали ещё в апреле 2021 года, но после передачи в аптеку он находился на отсроченном обслуживании, а больница так и не направила заявку на закупку препарата. Пациент вынужден был закупать медикаменты за свой счёт. Он потратил более миллиона рублей.По результатам проверки прокурор подал иск в Октябрьский районный суд, который обязал медучреждение компенсировать расходы владимирца на лечение. Решение вступило в законную силу.