Во Владимире прошел суд над организаторами незаконного игорного бизнеса. Следствие установило, что...

Во Владимире прошел суд над организаторами незаконного игорного бизнеса.Следствие установило, что преступная группа из трех человек была организована в 2018 году. В 2020 к ним присоединился еще один участник, опытный в незаконной игорной деятельности, как сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.С июля 2018 года по сентябрь 2019 года сначала в помещении на улице Мира и с марта по июнь 2020 года на улице Большая Московская города Владимира.Следственным комитетом России совместно с сотрудниками УФСБ по Владимирской области незаконная игорная деятельность была пресечена. В ходе проведенных обысков изъято более 30 единиц игорного оборудования и денежные средства, полученные от незаконного бизнеса.Суд назначил троим обвиняемым наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 4 месяцев до 2 лет 9 месяцев со штрафами в размере 100 до 400 тысяч рублей, четвертого члена группы суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 100 тысяч рублей.Фото: www.pxfuel.com/en/