Во Владимире у Скорой помощи появились долги из-за выплат сотрудникам за работу в...

Во Владимире у "Скорой помощи" появились долги из-за выплат сотрудникам за работу в пандемию.Долги у станции скорой медицинской помощи Владимира возникли из-за дополнительных выплат сотрудникам, которые в прошлом году в моменты всплеска заболеваемости ковидом работали сверхурочно, заявил министр здравоохранения области Артём Осипов.Ведомство планирует попросить дополнительное финансирование из фонда ОМС, чтобы закрыть долги. Напомним, медперсонал городской «скорой» пожаловался на отмену январских стимулирующих выплат. Об этом рассказывали "Вести". Причиной люди называли крупную задолженность станции. Надзорные органы фактов направления сэкономленных зарплат на погашение долгов не нашли, но саму задолженность подтвердили. Материалы проверки направлены в трудовую инспекцию с целью установления законности действий руководства "скорой". Также областной Минздрав планирует пересмотреть размер окладной и премиальной части зарплат врачей, фельдшеров и медперсонала, чтобы выровнять доходы между сотрудниками медучреждений в областной столице и районах.Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Когда появляется гарантированная часть заработной платы, выравнивается уровень доходов между медицинскими работниками в медицинской организации. Как раз для того, чтобы не было вот этого определенного волюнтаризма. Полностью этот механизм начинает работать, когда доля оклада в структуре заработной платы достигает 50-60%.