Во Владимире прошел суд над четырьмя мужчинами, признанными виновными в организации азартных игр в помещении на улице Большой Московской в 2018 году. Суд установил, что в 2018 году трое жителей

Во Владимире прошел суд над четырьмя мужчинами, признанными виновными в организации азартных игр в помещении на улице Большой Московской в 2018 году. Суд установил, что в 2018 году трое жителей региона вошли в группу и до сентября 2019 устраивали нелегальное казино на улице Мира. Затем они открыли контору и на улице Большой Московской. В 2020